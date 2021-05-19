Участник еврокубков от Казахстана разгромно проиграл и потерял очки в четвертом матче подряд

"Каспий" одержал разгромную победу над "Шахтером" в матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Все голы были быстро забиты в первом тайме.

Счет был открыт уже на второй минуте. Отличился российский форвард Давид Караев. А на девятой минуте закрепил успех "Каспия" французско-тунисский полузащитник Уаджди Сали. На 30-й минуте Караев оформил дубль.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Набрав три очка, "Каспий" поднялся на седьмую строчку КПЛ. Для "Шахтера" же, идущего в аутсайдерах, это второе поражение подряд и потеря очков уже в четвертом матче кряду.

Напомним, что лидирует "Астана", которая накануне в матче 12-го тура одержала разгромную победу. Ознакомиться с турнирной таблицей можно по этой ссылке.

Прошлый сезон КПЛ "Шахтер" завершил на четвертом месте и завоевал путевку в еврокубки.

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