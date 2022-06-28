Участник еврокубков от Казахстана принял решение по "Грузинскому Ибрагимовичу"

©Федерация футбола Грузии
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:33

Грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе договорился о переходе в "Кызыл-Жар". Эту информацию в беседе с корреспондентом Vesti.kz подтвердил главный тренер команды Али Алиев

Участник Лиги конференций от чемпионата Казахстана нуждался в укреплении позиции центрального нападающего и выбрал вариант с подписанием Лобжанидзе. Форвард имеет опыт выступления в КПЛ, а также матчи на международном уровне за сборную Грузии. 

Ранее 29-летний игрок выступал в Казахстане за "Тараз", "Кайсар" и "Тобол". В сезоне-2020 Лобжанидзе оформил один из лучших голов чемпионата, забив в падении через себя. 

В 2022 году Лобжанидзе провел часть сезона на родине. За "Динамо-Батуми"в 11 матчах чемпионата Грузии он забил один гол и оформил три ассиста. 

Напомним, что "Кызыл-Жар" сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций против хорватского "Осиека". Матчи пройдут 21 и 28 июля. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ Грузия Трансфер

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