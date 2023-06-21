"У нас нет времени праздновать успехи сборной". Бабаян - об "Астане" в ЛЧ, трансферах и ошибках в управлении

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил на актуальные вопросы перед стартом в еврокубках. В частности, он высказался о первом сопернике в ЛЧ, назвал причины неудачных результатов в прошлых евросезонах и обсудил вопросы будущих трансферов.

- Григорий Константинович, как вы оцениваете первого соперника "Астаны" в квалификации Лиги чемпионов в лице тбилисского "Динамо"?

- Очень серьезный соперник, действующий чемпион Грузии, клуб с богатейшей историей. Знаем, что они в начале июня закончили первую часть чемпионата, но продолжают подготовку, поскольку у них 30 июня Суперкубок, то есть команда на ходу. В целом, сейчас собираем информацию, мы уже в курсе, что у "Динамо" есть качественные легионеры.

- Можно ли "Астану" считать фаворитом, учитывая более опытный и квалифицированный подбор игроков вашей команды?

- Мы сделаем все для прохода, но на данный момент шансы равны. Это не та "Астана", которая регулярно выступала в групповых стадиях. Сейчас выстраивается новая команда, из прошлого созыва остались лишь двое - Бейсебеков и Томасов. Но в любом случае, мы сделаем все, чтобы пройти дальше, хотя повторюсь - соперник очень квалифицированный.

- Игроки сборной Казахстана выступающие за "Астану" наверняка вернулись в клуб с большим воодушевлением. Это заметно в работе, тренировках?

- Прежде всего, хотел бы поздравить казахстанских болельщиков с такой яркой, важной победой. Надеюсь, что этот результат даст именно нашим игрокам дополнительную уверенность, поскольку это очень важно. Сборная показала, что можно играть с любым соперником. Но в то же время, сейчас игрокам предстоит быстро перестроиться, к ним сейчас много внимания, давления, разговоров, они должны с этим справиться. У нас игры чемпионата, Кубка, Лиги чемпионов и времени праздновать успехи сборной вообще нет, поскольку мы рассчитываем на этих футболистов.

- Цель "Астаны" попасть именно в групповой этап Лиги чемпионов или просто общая задача - остаться в еврокубках осенью?

- Мы хотим попасть в группу еврокубков, но сейчас концентрируемся на "Динамо Тбилиси", сначала мы должны пройти этого соперника.

- С 2015 года "Астана" не участвовала в группе ЛЧ и в последние сезоны эта планка выглядела труднодостижимой. Это связано с финансированием, возросшей конкуренцией в еврокубках или есть другие факторы?

- Конкуренция - да, фактор, ведь пока мы три года не играли в группе, остальные набирались опыта, участвовали в группе. Условно, "Карабах", "Жальгирис", кипрские клубы - все они прогрессировали.

Но для "Астаны" главной проблемой было управление клубом. Команда вышедшая в ЛЧ в 2015 году зарождалась еще в 2011-12 годах, это долгий процесс. В 2019 году последний раз играли в группе, но тогда все равно был сохранен костяк, были футболисты, но наблюдалась чехарда с управленцами. Поэтому проблема скорее в управлении, а не в финансах. Люди, которые непосредственно находились внутри "Астаны" полностью нарушили организацию, порядок в клубе. Кроме того, были не совсем правильные кадровые решения, в том числе по селекции. Футбол - это не только футболисты, это каждый работник, он должен быть профессионалом на своей позиции. Чтобы снова построить такой клуб нужно время, поскольку многих людей из успешного периода в "Астане" уже нет. Все сотрудники сейчас стараются, но у многих нет опыта, которые получили люди, прошедшие с клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы и многих серьезных соперников.

- По нынешней селекции и трансферам. Самая актуальная тема - переход Армана Кенесова в "Астану". Насколько это соответствует действительности?

- Это интересный футболист, но честно говоря, я не в курсе. Я не сторонник обсуждать слухи.

- Еще один казахстанский игрок, которого связывают с переходом в "Астану" - Александр Марочкин.

- Тут могу подтвердить, что "Астана" в нем заинтересована, это правда, но пока не более того. Думаю, он интересен не только нам.

- Правда ли, что одной из ключевых задач на летнее трансферное окно является усиление позиции центрального нападающего?

- Мы бы хотели усилить одну-две позиции. Но вопрос финансирования самый главный сейчас. Сложно что-то прогнозировать, поскольку рынок сейчас таков, что за хорошего футболиста надо много платить. . В финансовом плане многие страны ушли далеко вперед, а в Казахстане стало даже хуже по сравнению с прошлыми годами.

- Если говорить о новичках пришедших зимой-весной. Почему адаптация тех же Ивановича, Дарбо пока выглядит очень непростой?

- Кто-то влился сразу, например, Томашевич, Аманович, Чондрич, Урега. Проблемы были у Душана Йованчича, у них была травма икроножной мышцы на сборах, потом рецидив, и по сути не было возможности набрать оптимальную форму, но сейчас постепенно он возвращается к кондициям.

Проблема Игора Ивановича в том, что он четыре месяца был без команды. Ему дольше, чем другим надо было набирать форму и к сожалению, он тоже получал травмы. Но мы знаем его качества, надеемся, что он поможет команде.

По Дарбо. У него большое количество моментов, но хромает реализация. Он много работает, мы разговариваем с ним. В целом, качественный нападающий - это штучный товар, их тяжело найти. У Дарбо хорошая статистика в других клубах, мы надеемся на него и что он окончательно адаптируется к матчам Лиги чемпионов. Нужны один-два гола для обретения уверенности и в этом мы стараемся ему помочь.

Напомним, что первые матчи первого отборочного раунда между "Астаной" и "Динамо" пройдут 11/12 июля, а ответные - 18/19 июля. Сначала соперники сыграют в Казахстане, а затем в Грузии.

В случае успеха в противостоянии с тбилисским "Динамо" (Грузия) в первом раунде столичный клуб в следующей стадии турнира сыграет с загребским "Динамо" (Хорватия).

Фото: ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →