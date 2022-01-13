"У него есть все шансы". Тренер "Зенита" высказался о перспективах игрока сборной Казахстана

Бывший нападающий сборной Казахстана, а ныне тренер в академии "Зенита" Евгений Тарасов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о просмотре Нуралы Алипа в клубе из Санкт-Петербурга. В частности, он предположил, что в этой истории не обошлось без Андрея Аршавина, а также проанализировал, чем защитник "Кайрата" привлек российский клуб.

- Евгений Александрович, как вы восприняли новость о просмотре в "Зените" игрока сборной Казахстана Нуралы Алипа?

- Думаю, что есть определенные связи у Андрея Сергеевича Аршавина с "Кайратом". Кроме того, есть момент, что "Зениту" действительно нужны игроки на эту позицию. Там есть вопрос с Ракицким, Ловрен не в такой хорошей форме, плюс Алип неплохо зарекомендовал себя в "Кайрате" и сборной - молодой, перспективный футболист. Дай бог, чтобы у него получилось.

- Вы предполагаете, что влияние Аршавина в этой истории было значительным?

- Точно не знаю. Но футбольный мир не такой большой, все друг с другом общаются. Такие варианты возможны всегда, думаю, Аршавин точно был в курсе.

- Алип - левоногий центрбек, плюс не будет считаться легионером в РПЛ. Это два фактора, которые также привлекли "Зенит"?

- Наверняка это имеет значение. Но "Зениту" прежде всего нужны качественные футболисты, не думаю, что они будут смотреть на паспорт. Если Алип такое предложение получил, хотелось бы, чтобы он его использовал, поскольку давно в "Зените" не было казахстанских футболистов.

- Если Алипу все-таки предложат контракт, не лучше ли ему сразу уйти в аренду в другой клуб РПЛ, поскольку очевидно, что прямо сейчас он не сможет вытеснить Ракицкого?

- Такие примеры есть. Действительно, главное получать практику, все зависит от того, как договорится клуб. Может, он все-таки будет необходим "Зениту", мне кажется, у него есть все шансы, чтобы попасть в основную обойму. Хотя примеры с арендой есть, тот же Данила Прохин, он был в "Сочи", сейчас вроде бы уходит в "Ростов".

Напомним, что Нуралы Алип уже прошел медосмотр в "Зените". Первый учебно-тренировочный сбор команды Сергея Семака пройдет с 13 по 25 января в ОАЭ (Дубай).