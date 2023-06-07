"У меня была злость, но он меня понял". Почему Адиев так доверяет Оразову в сборной Казахстана

С приходом Магомеда Адиева в сборную Казахстана одним из ключевых игроков команды стал Рамазан Оразов и доверие к нему сохраняется даже в период, когда у хавбека нет прочного места в клубе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как установилась столь крепкая связь между тренером и футболистом

Любопытно, что отношения Оразова и Адиева изначально складывались неидеально, ведь еще до сборной они сталкивались в российском клубе "Чайка". В частности, у Рамазана был эпизод, когда он получил удаление после выхода на замену. Тогда игрок объяснил это следующим образом:

"У меня была злость и на тренера, и на себя. В одном из матчей я рассчитывал, что сыграю в основе, тогда выбыло много игроков. А потом я вижу, что меня нет в основе. Я переборщил, не сдержал эмоций, получил красную, а потом себе говорил: "Что ты сделал?".

Возможно, тот момент тоже повлиял на мое положение, у тренера сразу меняется отношение после таких ситуаций. Я извинился перед Адиевым, а он сказал, что понял меня, что он сам был таким вспыльчивым игроком".

На самом деле, это очень характерный момент, который объясняет, почему сейчас Оразов получает такое доверие от Адиева. Магомед Мусаевич видит в Рамазане частичку себя, он знает на какие точки давить, чтобы именно он был эффективен. Оразову крайне важно доверие тренера и тактическая гибкость, ему сложно быть в ограниченных рамках. Адиев ведь говорит, что он сам был таким игроком - эмоциональным и при этом, даже по позиции они были несколько схожи с Оразовым.

Сейчас у Оразова крайне непростой период в карьере и Адиев сильно помогает ему, вызывая в сборную. А ведь исключительно спортивных мотивов для этого немного. Игровое время Рамазана после смены "Аксу" на "Тобол" не просто не увеличилось, а наоборот уменьшилось. В Павлодаре хавбек сыграл 288 минут в пяти матчах КПЛ, в Костанае - 164 минуты в шести матчах.

Но Адиев абсолютно уверен в Оразове и публично заявил, что у игрока есть существенный кредит доверия:

"Оразов подходит под то, что мы хотим сделать. Безусловно, плохо, что он не играет в клубе, но для нас он игрок основной обоймы и ни в одном матче он не дал усомниться в своем уровне".

Оспаривать решения Адиева сложно, поскольку как в случае с Оразовым или например с Габышевым, оказавшемся в схожей ситуации, игроки действительно не подводят его и команду. И никого абсолютно не удивит, если Рамазан выйдет в ближайших матчах сборной и снова отыграет гораздо ярче и эффективнее, чем в клубе.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →