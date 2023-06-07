"У меня была злость, но он меня понял". Почему Адиев так доверяет Оразову в сборной Казахстана

С приходом Магомеда Адиева в сборную Казахстана одним из ключевых игроков команды стал Рамазан Оразов и доверие к нему сохраняется даже в период, когда у хавбека нет прочного места в клубе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как установилась столь крепкая связь между тренером и футболистом
Любопытно, что отношения Оразова и Адиева изначально складывались неидеально, ведь еще до сборной они сталкивались в российском клубе "Чайка". В частности, у Рамазана был эпизод, когда он получил удаление после выхода на замену. Тогда игрок объяснил это следующим образом:
"У меня была злость и на тренера, и на себя. В одном из матчей я рассчитывал, что сыграю в основе, тогда выбыло много игроков. А потом я вижу, что меня нет в основе. Я переборщил, не сдержал эмоций, получил красную, а потом себе говорил: "Что ты сделал?".
Возможно, тот момент тоже повлиял на мое положение, у тренера сразу меняется отношение после таких ситуаций. Я извинился перед Адиевым, а он сказал, что понял меня, что он сам был таким вспыльчивым игроком".
На самом деле, это очень характерный момент, который объясняет, почему сейчас Оразов получает такое доверие от Адиева. Магомед Мусаевич видит в Рамазане частичку себя, он знает на какие точки давить, чтобы именно он был эффективен. Оразову крайне важно доверие тренера и тактическая гибкость, ему сложно быть в ограниченных рамках. Адиев ведь говорит, что он сам был таким игроком - эмоциональным и при этом, даже по позиции они были несколько схожи с Оразовым.
Сейчас у Оразова крайне непростой период в карьере и Адиев сильно помогает ему, вызывая в сборную. А ведь исключительно спортивных мотивов для этого немного. Игровое время Рамазана после смены "Аксу" на "Тобол" не просто не увеличилось, а наоборот уменьшилось. В Павлодаре хавбек сыграл 288 минут в пяти матчах КПЛ, в Костанае - 164 минуты в шести матчах.
Но Адиев абсолютно уверен в Оразове и публично заявил, что у игрока есть существенный кредит доверия:
"Оразов подходит под то, что мы хотим сделать. Безусловно, плохо, что он не играет в клубе, но для нас он игрок основной обоймы и ни в одном матче он не дал усомниться в своем уровне".
Оспаривать решения Адиева сложно, поскольку как в случае с Оразовым или например с Габышевым, оказавшемся в схожей ситуации, игроки действительно не подводят его и команду. И никого абсолютно не удивит, если Рамазан выйдет в ближайших матчах сборной и снова отыграет гораздо ярче и эффективнее, чем в клубе.