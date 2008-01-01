Турция провела переговоры с клубами КПЛ по УТС

В стране введен жесткий карантин.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:01
Организаторы учебно-тренировочных сборов в Турции связались с футбольными клубами казахстанской премьер-лиги по поводу их подготовки к следующему сезону, сообщает Meta-ratings.kz.

Согласно их планам, Турция создаст для зарубежных команд все необходимые условия для проведения УТС. Организаторы сборов проводили встречи с руководителями клубов КПЛ в Алматы в период игр минувшего сезона.

В случае закрытия авиасообщения между Казахстаном и Турцией существует вариант, при котором команды в целях безопасности будут отправляться чартерными рейсами напрямую в Анталию, минуя Стамбул. Также принимающая сторона обеспечит команды пунктами сдачи ПЦР-тестов непосредственно в отелях.

Напомним, в Турции введен жесткий карантин в период новогодних праздников.
Метки:
Футбол Турция КПЛ-2020 Коронавирус
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:01
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