Турция провела переговоры с клубами КПЛ по УТС

Организаторы учебно-тренировочных сборов в Турции связались с футбольными клубами казахстанской премьер-лиги
по поводу их подготовки к следующему сезону, сообщает Meta-ratings.kz
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Согласно их планам, Турция создаст для зарубежных команд все необходимые условия для проведения УТС. Организаторы сборов проводили встречи с руководителями клубов КПЛ в Алматы в период игр минувшего сезона.
В случае закрытия авиасообщения между Казахстаном и Турцией существует вариант, при котором команды в целях безопасности будут отправляться чартерными рейсами напрямую в Анталию, минуя Стамбул. Также принимающая сторона обеспечит команды пунктами сдачи ПЦР-тестов непосредственно в отелях.
Напомним, в Турции введен жесткий карантин в период новогодних праздников.