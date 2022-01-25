Трио Томасов - Канте - Видемон, или каким может быть состав легионеров КПЛ против сборной Казахстана

Сборная Казахстана по футболу в феврале проведет сбор в Турции. Одним из соперников по товарищескому матчу является сборная легионеров клубов КПЛ. Корреспондент Vesti.kz представил, в каком сочетании можно было бы выставить сильнейший состав игроков-иностранцев на эту игру.

Сборная под руководством Талгата Байсуфинова соберется в турецкой Анталье 12 февраля, а уже на следующий день состоится товарищеский матч против легионеров казахстанских клубов. Команду возглавят Андрей Карпович и Самат Смаков.

Такое решение было принято в связи с отсутствием официальных дат ФИФА на товарищеские игры.

Состав сборной, составленный из сильнейших легионеров КПЛ, можно представить следующим образом:

Вратарь - Марко Милошевич

Сербский голкипер "Астаны" тут практически вне конкуренции. Он мог бы показать себя в этой встрече, а также сыграть против своих одноклубников из столичной команды.

Защита - Камо Оганесян, Маки Баньяк, Жарко Томашевич, Брайан Сильва

На флангах могут сыграть новички "Астаны", которые уже не первый год выступают в Казахстане. В центре - футболист "Кайрата" и новый игрок "Тобола". Если уж говорить о сильнейшем сочетании, то большая часть мест будет занята как раз футболистами этих трех команд.

Полузащита - Яцек Гуральски, Макс Эбонг, Рикарду Алвеш

Гуральски и Алвеш из "Кайрата", а также плеймейкер "Астаны" Эбонг. Эти футболисты могли бы построить отличный треугольник в центре поля у команды легионеров. Вряд ли соперникам будет легко с ними справиться.

Нападение - Марин Томасов, Хосе Канте, Уго Видемон

Только представьте себе эту атаку. Многолетний лидер "Астаны", суперрезультативный Томасов. Образцовый бомбардир из "Кайрата" Канте, а также французский новичок "Актобе" Уго Видемон, который был одним из самых результативных игроков чемпионата Литвы в прошлом сезоне. Противникам команды с таким нападением было бы очень сложно сыграть "на ноль".

Тренер - Срджан Благоевич / Курбан Бердыев

Наибольшее количество игроков тут именно из команд этих двух тренеров. Было бы логично, если бы сборную легионеров доверили одному из этих специалистов. Еще интереснее, если Благоевич и Бердыев будут работать совместно.

Отметим, что это лишь символический состав сборной, и на самом деле в КПЛ много других качественных легионеров, которые усилили бы команду в потенциальной встрече. Более того, мы не учитывали некоторых футболистов, чье будущее в чемпионате Казахстана еще неясно.

Непонятно и то, в какой форме будут находиться все вышеперечисленные легионеры к середине февраля. Но представить матч сборной Казахстана с такой командой было бы очень интересно.

Дебютант КПЛ подписал бывших футболистов "Кайрата"

Фото: ФК "Астана" (1,3), ФК "Кайрат" (2,5), ФК "Жальгирис" (4)©️