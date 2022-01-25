Дебютант КПЛ подписал бывших футболистов "Кайрата"

Новичок КПЛ "Аксу" объявил о переходе игроков сборной Казахстана Гафуржана Суюмбаева и Еркебулана Тунгышбаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты присоединились к клубу на сборах в Турции. Ранее 31-летний Суюмбаев защищал цвета "Кайрата" и даже был капитаном алматинского клуба. В предыдущем сезоне казахстанский защитник получил тяжелую травму и с лета не выходил на поле.

Тунгышбаев после ухода из "Кайрата" в начале 2021 года реанимировал карьеру в "Ордабасы", благодаря чему вернулся в сборную Казахстана.

Напомним ранее "Аксу" продлил контракт с лучшим бомбардиром первой лиги - 2021 Мирасом Турлыбеком и подписал соглашение с центральным защитником из России Али Гаджибековым . Кроме того, клуб из Павлодарской области в предстоящем сезоне будет выступать под руководством украинского специалиста

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