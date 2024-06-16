Триллер произошел в матче КПЛ с участием "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:23
©ФК "Актобе"

В матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги чемпионата по футболу семейский "Елимай" дома сыграл с "Актобе", передает Vesti.kz.

Гости вышли вперед благодаря точному удару Жайро Жана. В ответ в концовке встречи хозяева усилиями Никиты Корзуна сравняли счет. Во втором тайме Максим Самородов вновь вывел гостей вперед, на Майком в концовке встречи установил окончательный счет - 2:2.

Теперь у "Актобе" 19 очков и он лидер турнирной таблицы. В свою очередь, "Елимай" с 17 баллами находится на четвертой строчке.

Ранее "Жетысу" с "Женисом" сыграли вничью - 2:2, а "Ордабасы" обыграл "Астану (1:0).

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Елимай ФК Актобе ФК КПЛ

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