В матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги чемпионата по футболу семейский "Елимай" дома сыграл с "Актобе", передает Vesti.kz.

Гости вышли вперед благодаря точному удару Жайро Жана. В ответ в концовке встречи хозяева усилиями Никиты Корзуна сравняли счет. Во втором тайме Максим Самородов вновь вывел гостей вперед, на Майком в концовке встречи установил окончательный счет - 2:2.

Теперь у "Актобе" 19 очков и он лидер турнирной таблицы. В свою очередь, "Елимай" с 17 баллами находится на четвертой строчке.

Ранее "Жетысу" с "Женисом" сыграли вничью - 2:2, а "Ордабасы" обыграл "Астану (1:0).