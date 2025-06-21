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Три гола определили победителя матча "Тобол" - "Жетысу"

©ФК "Тобол"

В Костанае состоялся матч 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Тобол" обыграл талдыкорганский "Жетысу" со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Счет в матче был открыт уже на 19-й минуте - полузащитник хозяев Жаслан Жумашев поразил ворота соперника. Во втором тайме "Тобол" удвоил преимущество: на 72-й минуте отличился Ислам Чесноков.

"Жетысу" сумел сократить отставание на 81-й минуте - нападающий Руслан Болов отправил мяч в сетку ворот "Тобола". Однако на большее гостям не хватило времени, и костанайцы довели встречу до победы.


Таким образом, "Тобол" обгоняет "Актобе", набрав 27 очков и закрепившись в тройке лидеров. Подопечные Самата Смакова, в свою очередь, продолжают находиться в зоне вылета, имея в своем активе 10 баллов.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
2 Астана 13 9 3 1 28-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
11 Туран 13 3 2 8 12-17 11
12 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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