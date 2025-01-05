Тренерская отставка состоялась в чемпионате Казахстана

Футбольный клуб "Кызылжар" из Петропавловска объявил об уходе казахстанца Али Алиева с поста главного тренера, передают Vesti.kz.

Отмечается, что с ним расстались в связи с завершением срока действия трудового договора.

Алиев возглавлял петропавловцев с 2022 года. Также в его тренерской карьере были "Женис", "Астана-Жас" и карагандинский "Шахтер".

Минувший сезон "Кызылжар" завершил на девятом месте в КПЛ-2024.

Ранее сообщалось, что Алиев может принять сборную Казахстана до 21 года.



В межсезонье "Кызылжар" из игроков покинули Андреа Дрльо, Евгений Березкин, Александр Довгаль и Душан Йованчич.

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