В зимнее межсезонье "Ордабасы" из всех топ-команд переживает наиболее существенные изменения и, по сути, строит новый коллектив. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о плюсах и минусах нового вектора в шымкентском клубе.

В последние пару лет у "Ордабасы" был очень широкий, дорогостоящий и при этом достаточно возрастной состав. Да, чемпионство и Лига чемпионов - это цели, ради которых и собирался этот ростер. Но жизнь показала, что подобная селекция если и работает, то лишь эпизодически. Сезон-2024, по сути, стал провальным для "Ордабасы".

Ставка на нового тренера

Поэтому нынешние меры в виде пересмотра селекции, легионеров, контрактов - все это логично и правильно. Безусловно, важнейшее кадровое решение клуба - назначение главным тренером Андрея Мартина. В КПЛ на данный момент не так много интересных иностранных тренеров. Если исходить из его последнего места работы в молдавском "Петрокубе", отклики о нем исключительно положительные. По качеству игры "Петрокуба" тоже вопросов нет, ведь мы сами убедились в этом после матчей "Ордабасы" в квалификации еврокубков.

Еще до нового года клуб расстался с большой частью легионеров, а также с некоторыми казахстанцами. Вопросы могли возникнуть лишь по Жасуру Яхшибоеву, все-таки узбекистанец показывал неплохую статистику и было очевидно, что это футболист с определенными, уникальными для КПЛ качествами. Но Яхшибоев - часть проекта прошлых руководителей, поэтому здесь логика принятия решения понятная.

Учитывая, что у "Ордабасы" уменьшился бюджет, новички на вход по именам конечно скромнее, чем были в прошлые трансферные окна. Мартин при этом сразу же инициировал два трансфера из своей предыдущей команды - подписали вратаря Дмитрия Челядника и защитника Виктора Мудрака.

Скромные трансферы

При этом шымкентцы стали больше уделять внимание местным воспитанникам. Не без труда, но все-таки продлили Бекхана Шайзаду, сохранили Сагадата Турсынбая, Еркебулана Тунгышбаева, вернули из аренды Муроджона Халматова, плюс оформили трансфер Улара Жаксыбаева. Вдобавок, боролись за камбэк Эльхана Астанова, но тот, видимо, решил остаться в "Астане".

Также "Ордабасы" усилил обойму в атаке игроками, которые были доступны на рынке - Лука Имнадзе пришел из "Кызылжара", а Вячеслав Швырев - из "Кайрата".

Чего ждать от "Ордабасы" в новом сезоне?

Да, пока ни один из трансферов клуба не назовешь однозначным апгрейдом на ту или иную позицию, но вновь стоит учитывать, что эти сделки в финансовом плане скромнее, чем трансферы клуба в прошлые два сезона.

Пока некоторые позиции в "Ордабасы" не укомплектованы и нуждаются в усилении, но есть все признаки выздоровления клуба. Команда становится по среднему возрасту моложе, чуть больше акцента на воспитанников, более аккуратный и экономный режим по части подписания легионеров. И по сути, пока главное вложение "Ордабасы" - это главный тренер Андрей Мартин. Ставка клуба делается именно на его тренерский талант. Не факт, что подобный подход сработает, но в нем проглядывается несколько позитивных деталей и сейчас шымкентский клуб интригует больше других грандов КПЛ своей перестройкой и новым взглядом на процесс выстраивания команды.