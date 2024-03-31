Тренер "Тобола" выделил работу Алиева в "Кызыл-Жаре"

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Сегодня 17:30
©ФК "Тобол"

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич прокомментировал прошедший матч третьего тура чемпионата Казахстана с "Кызыл-Жаром" (0:0), сообщают Vesti.kz

"Мы не довольны тем, что потеряли сегодня два очка, но уверен, что каждой команде, которая будет играть здесь, будет тяжело. Это видно, потому что «Кызылжар» — это хорошая команда и тренер работает отлично.

Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали сегодня поддержать нас. Спасибо им за поддержку и хотел бы извиниться за то, что мы не выиграли сегодня. Думаю игра получилась интересной и мы будем усердно работать, чтобы становиться лучше", - заявил Чурчич.

Костанайский клуб впервые в сезоне потерял очки, на данный момент в их активе семь очков после трех игр. У "Кызыл-Жара" после тех же трех туров - четыре набранных очка. 

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Тобол ФК Казахстан Кызыл-Жар СК Футбол
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