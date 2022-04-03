Главный тренер карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев прокомментировал матч четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу против "Актобе", сообщает KazFootball.kz.

– Я считаю, что в первом тайме наши соперники доминировали, были намного быстрее и больше хотели победить. В первом тайме мы будто не то что с раздевалки не вышли, а даже еще не прилетели в Актобе. Выглядели безобразно. Мне надо разобраться, с чем это связано. Во втором тайме путем замен мы перестроили игру. У нас стал лучше двигаться мяч, начались подходы. Пропустили гол, потом забили. Если по первому тайму мы заслуживали поражения, то во втором – могли еще забить в конце. В какой-то мере результат закономерен.

– В прошлом году вы обыграли "Актобе" в вашем первом матче, а сейчас сыграли вничью. Есть ли изменения в "Шахтере" за этот год?

– Конечно, очень большие изменения. Мы стали намного сильнее. Да, вы правы, моя первая игра в Казахстане прошла именно здесь, в Актобе. Хоть тогда мы выиграли, а сейчас сыграли вничью, я считаю, что "Шахтер" сильно вырос. Тому "Шахтеру", в котором я начинал, не хватало стабильности, а сейчас мы стали более конкурентными. Наша команда должна всегда претендовать на победу и может играть с любым соперником на равных.

– С чем связана замена Каньяса? Помогло ли это внести креатив в игру вашей команды?

– У нас ряд футболистов выпал из игры. В первом тайме структурно мы играли неправильно. Очень много зон давали сопернику, в частности группа атаки "Актобе" часто выходила три в три против наших защитников. Это непозволительная роскошь для нас. Как бы я не пытался докричаться в первом тайме, я не мог сделать эти перестановки до перерыва.

Что касается Каньяса, я не скажу, что причина именно в нем. Мы никогда не ищем виноватого. Мы – команда, выигрываем и проигрываем все вместе. Если мы структурно играли неправильно, может, и я им неправильно донес. Я считаю, что Каньяс должен играть в разы сильнее, так как он это может.

Напомним, "Шахтер" сыграл вничью с "Актобе" со счетом 1:1 и впервые в чемпионате потерял очки. Карагандинцы набрали семь очков и поднялись на второе место, обойдя "Кайрат" и "Тобол" по дополнительным показателям. "Актобе" с четырьмя баллами на девятом месте.

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