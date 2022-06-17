Российский специалист Константин Емельянов покинет пост исполняющего обязанности главного тренера карагандинского "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Горняки" на протяжении пяти месяцев не получают зарплату, из-за чего он намерен уйти из команды. У него есть вариант работы в ФНЛ - первом дивизионе чемпионата России.

При Емельянове "Шахтер" успел обыграть с крупным счетом "Тобол" - 4:1. Ранее команду возглавлял Магомед Адиев, ушедший в сборную Казахстана.

В бытность игроком Емельянов выступал за "Луч" (Владивосток), омский "Иртыш" и "Газовик" (Ижевск). Затем специалист двенадцать лет работал в структуре "Луча", а после трудился в "Оренбурге".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22 2 Астана 12 6 3 3 23-12 21 3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21 4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19 5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18 6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17 7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16 8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16 9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14 10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13 11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12 12 Туран 10 2 5 3 6-9 11 13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11 14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →