Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон Ван 'т Схип в ближайшее время может рекомендовать европейским клубам изучить молодого нападающего "Кайрата" Исмаила Бекболата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Именно при Ван 'т Схипе 18-летний игрок дебютировал в национальной команда. Тренер из Нидерландов был приятно удивлён игровым потенциалом воспитанника "Кайрата". Ван 'т Схип убеждён, что при должной работе Бекболат способен прогрессировать ещё стремительнее и проявить себя на заметном европейском уровне.

Специалист считает, что для игрока своего возраста Бекболат - достаточно рационален и продуктивен в финальной трети, а также хорошо оснащен технически. Вероятно, Ван 'т Схип порекомендует обратить внимание на игрока "Кайрата" клубам и скаутам из Нидерландов.

На данный момент Бекболат провёл три матча в составе сборной Казахстана. Сейчас он также находится в расположении национальной команды и может сыграть в заключительных матчах Лиги наций против Молдовы и Словакии.

На клубном уровне в этом сезоне Бекболат провёл 14 матчей за "Кайрат" в КПЛ, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету 11 игр в нынешней еврокубковой кампании алматинцев, в рамках которой он забил два мяча и отдал две голевые передачи.