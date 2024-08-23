Тренер из Европы отказался от безумных денег, чтобы покинуть казахстанский клуб

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:56 Комментарии 1
©ФК "Ордабасы"

Белорусский тренер Александр Седнев решил отказаться от зарплаты за полтора года в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист сам объявил об уходе после вылета от армянского "Пюника" в квалификации Лиги конференций. После этого Седнев в заключительном матче одержал победу в КПЛ над карагандинским "Шахтером" (3:2).

Добавим, что Седнев не горел желанием продолжать работу в "Ордабасы", учитывая смену руководства, имеющиеся долги по премиальным и нездоровую обстановку в раздевалке. Именно поэтому 51-летний Седнев решил уйти без компенсации, написав заявление об уходе по собственному желанию.

По данным источника, близкому к ситуации, контракт белорусского тренера с шымкентским клубом действовал еще почти полтора года, то есть до конца 2025 года.

В июле в СМИ раскрыли зарплату Александра Седнева в "Ордабасы". Он зарабатывал 18 500 евро в месяц. Выходит, что белорус добровольно отказался от 296 000 евро (свыше 158 млн тенге).

В случае, если бы клуб уволил Седнева, то выплатил бы ему всю сумму по контракту.

Седнев возглавил "Ордабасы" в 2021 году. За это время он привел команду к победам в КПЛ-2023 и Кубке Казахстана-2022.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол
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