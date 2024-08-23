Тренер из Европы отказался от безумных денег, чтобы покинуть казахстанский клуб

Белорусский тренер Александр Седнев решил отказаться от зарплаты за полтора года в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист сам объявил об уходе после вылета от армянского "Пюника" в квалификации Лиги конференций. После этого Седнев в заключительном матче одержал победу в КПЛ над карагандинским "Шахтером" (3:2).

Добавим, что Седнев не горел желанием продолжать работу в "Ордабасы", учитывая смену руководства, имеющиеся долги по премиальным и нездоровую обстановку в раздевалке. Именно поэтому 51-летний Седнев решил уйти без компенсации, написав заявление об уходе по собственному желанию.

По данным источника, близкому к ситуации, контракт белорусского тренера с шымкентским клубом действовал еще почти полтора года, то есть до конца 2025 года.

В июле в СМИ раскрыли зарплату Александра Седнева в "Ордабасы". Он зарабатывал 18 500 евро в месяц. Выходит, что белорус добровольно отказался от 296 000 евро (свыше 158 млн тенге).

В случае, если бы клуб уволил Седнева, то выплатил бы ему всю сумму по контракту.

Седнев возглавил "Ордабасы" в 2021 году. За это время он привел команду к победам в КПЛ-2023 и Кубке Казахстана-2022.