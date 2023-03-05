Тренер "Атырау" объяснил камбэк в матче с "Кайратом" и прокомментировал громкий трансфер

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:19
©ФК "Атырау"

Главный тренер "Атырау" Виталий Жуковский высказался о прошедшем матче с "Кайратом" (2:2), а также прокомментировал трансфер игрока "нефтяников" Хусрава Тоирова в донецкий "Шахтер", сообщает корреспондент Vesti.kz

По мнению белорусского специалиста его команде не удался стартовый отрезок матча: 

"Кайрат" всегда активно играет, у них свой стиль, в стартовые 15-20 минут они очень агрессивны. Мы предупреждали ребят, но чувствовалось ответственность, атмосфера праздника повлияла, хотели себя показать. В этот период мы просто просили ребят успокоится. С этим отрезком мы не справились, но затем выправили положение и выглядели достойно". 

В свою очередь по поводу Тоирова тренер отметил его выдающиеся качества и добавил, что казахстанцы также способны выступать в больших европейских чемпионатах: 

"Касательно Тоирова, честно, когда я пришел в команду, то был восхищен его футбольными качествами. Иногда я ходил за ним как за маленьким ребенком, было видно в нем большой потенциал. Такие игроки-алмазы - это радость тренерам, с ними очень интересно работать, ты сам как тренер развиваешься. 

Я верю, что он способен себя реализовать в "Шахтере", но не сразу. Ему нужна адаптация, минимум два-три года. Когда я узнал, что он уходит, то был в легком нокдауне. С одной стороны приятная новость, поскольку это работа клуба, но с другой - для команды это серьезная потеря. 

Есть ли такие таланты в Казахстане? Много ребят, которые хорошо работают с мячом и на большом уровне могут играть, тот же Шушеначев например. В Казахстане футбол растет, много талантливых ребят, все-таки не просто так у вас игроки в "Зените" и ЦСКА. Думаю, что казахстанцы будут играть и в топовых чемпионатах. Просто есть еще менталитет, обратил внимание, что местные ребята больше хотят играть дома, но уверен, кто-то поедет в Европу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Атырау ФК Кайрат ФК КПЛ

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