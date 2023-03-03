Невероятный трансфер из Казахстана в Европу: прибыль в 90 миллионов и сравнения со звездой "Наполи"

Самый неожиданный и ошеломляющий трансфер 2023 года в казахстанском футболе оформил "Атырау". "Нефтяники" продали в донецкий "Шахтер" вингера сборной Таджикистана Хусрава Тоирова, который призван заменить там Михаила Мудрика (тот уехал в "Челси"). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об удивительной сделке и на редкость продуктивной работе селекции клуба КПЛ.

Как правило, казахстанские клубы редко следят за молодыми иностранными игроками, а, скорее, рассчитывают на готовых футболистов, которые готовы дать результат здесь и сейчас. Но Тоиров оказался исключением, что лишь подтверждает его талант.

"Атырау" заметил таджика, сильно напоминающего по манере игры лидера нынешнего "Наполи" Хвичу Квараххелию в январе 2021 года. Тогда Хусрав зажег на "Кубке Развития" в Беларуси. Кстати, в тот же период случилось болезненное поражение юношеской сборной Казахстана от Таджикистана (1:7), а Тоиров непосредственно поучаствовал в разгроме, мучая наш правый фланг обороны и забив в итоге один из голов.

Тоирова признали лучшим игроком того турнира, а затем он уехал в "Атырау". Правда, там он четыре месяца сидел без игр, поскольку клуб ждал, когда ему исполнится 18 лет для официального перехода.

Хусрав начал свою карьеру летом 2022 года и по итогам второй части сезона провел в сумме 11 матчей в КПЛ и Кубке Казахстана. У него набралось лишь 340 игровых минут. Но неординарные качества игрока мгновенно отметили как болельщики, так и новый тренер "Атырау" Виталий Жуковский:

Он очень талантливый, таких мало. Ему нужно работать над разными моментами. На сегодняшний момент в силу возраста он выходит больше со второго тайма. Когда он выходит со старта, немного не получается. А так, для "Атырау" - это большое везение, что он оказался именно здесь.

Наглость 18-летнего вингера была заметна уже в его стартовых матчах КПЛ. Например, вот как он едва не забил "Каспию", играючи обыграв двух защитников.

А вот как заработал пенальти в игре с "Шахтером" после феноменального сольного прохода.

Зимой Тоиров подписал новый контракт с "Атырау" и все сборы наигрывался в основе. Амбиции и невероятная уверенность 18-летнего футболиста подтверждалась не только на поле, но и за его пределами. Так, Хусрав в интервью клубным медиа "Атырау" признался, что мечтает стать лучшим в мире. Согласитесь, довольно редко услышишь такие слова в казахстанском футболе. Как оказалось, уже тогда за Тоировым следили скауты донецкого "Шахтера". После продажи Михаила Мудрика в "Челси" заполнять левый фланг атаки "горнякам" было необходимо, и Тоиров оказался одной из опций.

Всего за 2-3 дня "Атырау" и "Шахтер" договорились о трансфере. По разной информации, казахстанский клуб заработал от 150 до 200 тысяч евро, то есть около 90 миллионов тенге - неплохая прибавка к бюджету. По данным Transfermarkt.com, Тоиров уехал за 300 тысяч евро при рыночной стоимости в 150 тысяч евро.

Да, это не огромные деньги, но факт того, что казахстанский клуб способен продавать молодых игроков в заметные европейские клубы - это уже позитивная история. Пока это лишь единичные случаи, но будем надеяться, что в подобном ритме будет двигаться весь казахстанский футбол и селекционный рынок. Ведь именно по таким законам живут и обеспечивают себя команды из Европы, именно такой подход дает развитие всему чемпионату и приближает клубы к отходу от госбюджета.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV