Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов готов был возглавить сборную Таджикистана. Однако его запросы оказались слишком высокими для футбольной федерации этой страны, сообщает Sputnik.

Сейчас национальная команда Таджикистана без наставника. Федерация футбола работает над вариантами - возможными кандидатами на пост главного тренера сборной. Некоторые из них сами предлагают свои услуги. Так, свои услуги ФФТ предлагал и Тихонов.

Таджикская сторона была бы и рада подписать такого тренера, но его финансовые запросы оказались неподъемными для ФФТ.

Российский специалист просил месячную зарплату в девять тысяч долларов. ФФТ не потянула такие деньги.

Предыдущий тренер сборной Таджикистана Усмон Тошев из Узбекистана получал порядка двух тысяч долларов.

Напомним, что 50-летний Тихонов принял "Астану" осенью прошлого года. В нынешнем сезоне КПЛ его подопечные идут на втором месте, набрав 41 балл в 19 турах. При этом они выбыли из еврокубков, проиграв по сумме двух игр финскому КуПСу на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций.

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