Тренер "Актобе" посвятил победу над "Женисом" пострадавшим при паводках

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:01
©ФК "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов высказался о пострадавших при паводках в западно-казахстанском городе, передают Vesti.kz. В третьем туре чемпионата Казахстана его команда обыграла "Женис" (3:0). 

"Мы знаем, что сейчас в области происходят события с паводками, поэтому эту победу мы хотим посвятить людям, которые пострадали. Ну и команда хотела выиграть, так как команда обновилась, пять месяцев не видела своих болельщиков. Была нервозность, но счет был комфортный для нас, поэтому во втором тайме было спокойнее. Хочу поблагодарить болельщиков и команду, но нам еще нужно работать, прибавлять, не хватает в определенных моментах сыгранности", - заявил Парфенов. 

Напомним, что в составе "Актобе" в прошедшей игре отличились Максим Самородов, Идрис Умаев и Дорни Ромеро. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 3 2 0 1 4-1 6
4 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
5 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
6 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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