Трехкратный чемпион Казахстана решил свою судьбу в матче КПЛ с удалением и двумя голами

Сегодня, 3 ноября, в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги "Туран" дома сыграл со столичным "Женисом", передает Vesti.kz.

Уже на второй минуте Павел Киреенко вывел хозяев вперед, но Ян Труфанов спас свою команду от поражения. Отметим, что весь второй тайм "Туран" играл в меньшинстве.

Ничья позволила "Женису" набрать 24 балла и занять десятое место в турнирной таблице. Таким образом, трехкратный чемпион Казахстана (2000, 2001, 2006) - сохранил себе прописку в КПЛ на следующий сезон.

В свою очередь, у "Турана" стало 20 очков, что позволило закрепиться на 12-ой строчке. У команды остаются математические шансы на сохранение прописки. Для этого в последнем матче туркестанцы должны побеждать с разницей в девять мячей и ждать осечки "Жетысу", который с 23-емя баллами идет 11-ым.