Трансферы "Кайрата": вернули игрока из России и взяли воспитанника "Фенербахче"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:43
©ФК "Кайрат"

В "Кайрате" прокомментировали будущее вингера Галымжана Кенжебека и защитника Микаэля Аскарова, сообщает корреспондент Vesti.kz

Ранее Кенжебек проходил просмотр во второй команде российского клуба "Краснодар", однако на днях вернулся в "Кайрат". Аскаров - уроженец Казахстана, прошедший школу турецкого "Фенербахче". Зимой Микаэль пробовал закрепиться в "Актобе", но не убедил тренерский штаб в своей необходимости. 

"По Галымжану Кенжебеку мы подтверждаем, что игрок тренируется с основной командой и будет заявлен на сезон. Что касается Микаэля Аскарова, он находится в расположении "Кайрат-Жастар", тренируется с командой, но пока на просмотре, решение будет принято по итогам сборов", - заявили в пресс-службе алматинского клуба. 

Напомним, что в зимнее трансферное окно "Кайрат" подписал лишь одного новичка - израильского защитника Офри Арада. Первый официальный матч в новом сезоне команда Кирилла Кекера проведет 5 марта, в стартовом туре КПЛ алматинцы сыграют с "Атырау".

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ

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