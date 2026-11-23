"Туран" вернулся в казахстанскую премьер-лигу и, судя по многочисленным инсайдам, хочет избавиться от репутации команды, регулярно лавирующей между высшим и вторым дивизионами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о кадровых планах туркестанского клуба.

На днях мы поговорили с Виктором Кумыковым, который возглавлял "Туран" в прошлом сезоне, и он прямо заявил, что ему новый контракт не предложили. Очевидно, что и состав "Турана" будет сильно изменен после выхода в КПЛ. Вероятно, команда будет переформирована на 80-90 процентов.

Как известно, владельцем "Турана" стал миллионер Динмухамет Идрисов, возглавляющий структуру Ordabasy Group. Конкурировать с громким соседом в лице "Ордабасы" туркестанцам сейчас тяжеловато, но в КПЛ они хотят закрепиться прочно и быть как минимум крепким середняком.



Под это готовы подписать не только нескольких игроков уровня сборной Казахстана, но и экс-главного тренера национальной команды Талгата Байсуфинова. Если это произойдет, то Байсуфинов может привлечь еще нескольких статусных казахстанских игроков. Хотя не исключено и появление иностранного тренера в "Туране".

Касательно трансферов чаще всего "Туран" связывают с несколькими фамилиями. Вратарь Мухаммеджан Сейсен, по сведениям источников, и вовсе уже обо всем договорился с "Тураном" и намерен покинуть "Астану". По такому же маршруту с высокой вероятностью последует Бауыржан Исламхан. Очень вероятен и переход одного из лучших ассистентов КПЛ-2026 Владислава Васильева, который провел хороший сезон в "Окжетпесе".

Также зимой "Туран" наверняка активно поработает и на зарубежном рынке, клуб может акцентировать свое внимание на заметных футболистах из Беларуси, Украины и Узбекистана.

У "Турана" при таких планах и новом руководстве есть шанс плавно вернуться в высший дивизион и относительно спокойно сохранить место в КПЛ.