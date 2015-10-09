Казахстанский голкипер Мухаммеджан Сейсен продолжит карьеру в туркестанском "Туране", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Минувший сезон вратарь провёл в "Астане", за которую выступал с 2024 года. Всего за столичный клуб он сыграл 44 матча, пропустил 52 гола и 15 раз оставлял свои ворота сухими.

Ранее Сейсен защищал цвета "Тараза" и "Ордабасы", с которым стал чемпионом Казахстана (2023). Также на счету голкипера семь матчей за сборную Казахстана.

"Туран" по итогам сезона первой лиги занял третье место и в следующем сезоне будет выступать в казахстанской премьер-лиге.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!