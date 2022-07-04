Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов имел реальные шансы уже этим летом перебраться в российскую премьер-лигу, однако "Актобе" не отпустил своего воспитанника. Корреспондент Vesti.kz рассуждает по поводу решения клуба и будущей карьеры игрока.

Для Самородова это второй сезон в КПЛ. Первый он провел на неплохом уровне для дебютанта - 5 голевых действий за 765 минут игрового времени. Зимой к нападающему стали присматриваться российские клубы, в том числе он попал в шорт-лист московского "Спартака", но на тот момент все ограничивалось разговорами.

Старт нынешнего сезона Самородов начал в статусе игрока ротации. Владимир Муханов выпускал молодого форварда лишь на замену, но даже в таких обстоятельствах Максим показал себя. Три голевые передачи в матчах с "Шахтером" и "Аксу" принесли "Актобе" важные очки.

Вскоре в "Актобе" сменился тренер, и Карпович изначально дал Максиму место в основе, но эффективность игрока просела. Он был традиционно старателен и активен, но голы и ассисты не приходили. При этом конкуренция в линии атаки не ослабла. Бразилец Шина, по сути, основной конкурент Самородова. В последних матчах южноамериканец сверкнул и был действительно полезен.

Снова оказавшись в статусе игрока ротации Самородов забил первый гол в сезоне после выхода на замену в матче с "Астаной". Очень важный момент для футболиста со многих точек зрения.

И дело не только в актуальной борьбе за игровое время, но и в карьерном будущем. Этим летом Самородова готов был забрать "Ахмат", и проявить себя в такой момент было важно. Интерес от российского клуба был предметный, но "Актобе" отказался от трансфера. С одной стороны, Максим - боевая единица для клуба, он может помочь команде в гонке за титул. Но, с другой, контракт Самородова с "Актобе" завершается в конце этого года. А значит, зимой он может уйти бесплатно.

Вот что по этому поводу сказал экс-тренер сборной Казахстана и казанского "Рубина" Павел Черепанов:

"У него есть задатки, способный мальчик, но их надо показывать. Вот тот же Астанов, который проявил себя в родном клубе, в целой серии игр, включая сборную. По общему признанию, у Максима есть значительный потенциал, а чтобы стать игроком с большой буквы, нужно свои задатки реализовать. Полагаю, он испытывает определенное психологическое давление от того, что все ждут проявление этих способностей на деле. Сможет ли он самостоятельно или с помощью тренеров психологически справиться с этим давлением - покажет время. Есть риск, что, если он сейчас поедет, то может сесть на лавку, и на этом все закончится. Не рекомендовал бы сейчас уезжать в РПЛ".

"Актобе" сделал свой выбор и сохранил игрока. Посмотрим, сработает ли этот ход и сможет ли Самородов прибавить, дабы сохранить к себе интерес от клубов РПЛ и все-таки уехать будущей зимой.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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