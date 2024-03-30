Топовый иностранец лишил клуб КПЛ набранных очков

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Сегодня 18:26

Талдыкорганский "Жетысу" одержал победу в матче третьего тура КПЛ-2024 над "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Матч в Атырау завершился с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 73-ц минуте забил капитан гостей Серикажан Мужиков, поразивший ворота прямым ударом с углового.

"Атырау" мог отыграться на 79-й минуте, но полузащитник "нефтяников" Игорь Стасевич не реализовал пенальти. 38-летний белорус пробил с точки выше ворот.

"Жетысу", одержавший первую победу в КПЛ-2024, набрал три очка и поднялся с 11 на девятое место. У "Атырау" два балла и десятое место.

В следующем туре "Жетысу" 6 апреля сыграет в Алматы с "Кайратом", а "Атырау" 7-го числа встретится на выезде с "Актобе".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 3 1 1 1 2-2 4
6 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
7 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
8 Женис 2 1 0 1 1-2 3
9 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
10 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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