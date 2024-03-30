Топовый иностранец лишил клуб КПЛ набранных очков

Талдыкорганский "Жетысу" одержал победу в матче третьего тура КПЛ-2024 над "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Матч в Атырау завершился с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 73-ц минуте забил капитан гостей Серикажан Мужиков, поразивший ворота прямым ударом с углового.

"Атырау" мог отыграться на 79-й минуте, но полузащитник "нефтяников" Игорь Стасевич не реализовал пенальти. 38-летний белорус пробил с точки выше ворот.

"Жетысу", одержавший первую победу в КПЛ-2024, набрал три очка и поднялся с 11 на девятое место. У "Атырау" два балла и десятое место.

В следующем туре "Жетысу" 6 апреля сыграет в Алматы с "Кайратом", а "Атырау" 7-го числа встретится на выезде с "Актобе".