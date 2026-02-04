Топ-клубы КПЛ не смогли помешать Абату Аймбетову уехать в Европу

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов получил несколько предложений из КПЛ в текущее зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В его услугах заинтересованы "Актобе", являющийся родным клубом футболиста, а также "Астана". При этом в обеих командах Аймбетов ранее уже выступал и оставил о себе хорошее впечатление.

"Красно-белые" ставят высокие задачи на будущий сезон в премьер-лиге, подписав бывшего одноклубника Аймбетова – португальца Луиша Нани, с которым оба играли в турецком "Адана Демирспоре". Что касается "Астаны", то столичный клуб намерен усилить позиции казахстанских футболистов, избавившись от некоторых легионеров.

Добавим, что Аймбетов, по сообщениям румынских СМИ, уже договорился о контракте с румынским "Петролулом", идущим на 12-м месте в турнирной таблице. Новая команда казахстанца является трёхкратным чемпионом и обладателем Кубка Румынии и один раз – победителем Суперкубка.

Сам Аймбетов сыграл за сборную Казахстана 45 игр, в которых забил девять голов.