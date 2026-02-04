КПЛ
Вчера 08:15

Топ-клубы КПЛ не смогли помешать Абату Аймбетову уехать в Европу

Абат Аймбетов. ©КФФ

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов получил несколько предложений из КПЛ в текущее зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
"Хартс" исключил Чеснокова из состава и поплатился сенсацией
Вчера 08:31  
Кто сыграет в полуфинале Кубка Азии после вылета Узбекистана
Вчера 10:19  
"Реал" может лишиться двух талантов за 120 миллионов евро
Вчера 10:43  
"Зенит" Нуралы Алипа официально объявил об уходе защитника
Вчера 20:35  

В его услугах заинтересованы "Актобе", являющийся родным клубом футболиста, а также "Астана". При этом в обеих командах Аймбетов ранее уже выступал и оставил о себе хорошее впечатление.

"Красно-белые" ставят высокие задачи на будущий сезон в премьер-лиге, подписав бывшего одноклубника Аймбетова – португальца Луиша Нани, с которым оба играли в турецком "Адана Демирспоре". Что касается "Астаны", то столичный клуб намерен усилить позиции казахстанских футболистов, избавившись от некоторых легионеров.

Добавим, что Аймбетов, по сообщениям румынских СМИ, уже договорился о контракте с румынским "Петролулом", идущим на 12-м месте в турнирной таблице. Новая команда казахстанца является трёхкратным чемпионом и обладателем Кубка Румынии и один раз – победителем Суперкубка.

Сам Аймбетов сыграл за сборную Казахстана 45 игр, в которых забил девять голов.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →