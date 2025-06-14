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Топ-клуб КПЛ хочет перехватить у "Астаны" полузащитника сборной Казахстана

©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" и сборной Казахстана Арман Кенесов может перейти в семейский "Елимай", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Андрея Карповича расстанется с большей частью легионеров и планирует усилиться казахстанскими футболистами. Кандидатура Кенесова является приоритетной для "Елимая", а сам полузащитник с успехом выступал у Андрея Карповича в "Актобе".

Ранее в СМИ вышла информация о возможном переходе уроженца Павлодара в "Иртыш", который выступает в первой лиге, однако этот вариант видится маловероятным.

Напомним, в текущем сезоне Кенесов сыграл за "Астану" только пять матчей - две игры в Кубке Казахстана и три матча в КПЛ. Суммарно он провел на поле 121 минуту.

Ранее 24-летний Кенесов выступал за родной "Иртыш", российский "СКА-Хабаровск", "Кайсар" и "Актобе". За сборную Казахстана провел четыре матча.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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