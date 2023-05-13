Директор "Тобола" Николай Панин прокомментировал уход бывшего лидера костанайцев Сергея Малого в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет о трансфере защитника сборной Казахстана в прошедшее межсезонье и якобы выборе кого оставить в команде между Малым и Александром Марочкиным.
"Мы не выбирали. Мы хотели оставить обоих. Сергей приехал на сбор в Костанай и занимался с командой. В связи с сокращением бюджета мы вели переговоры с понижением зарплаты, которая была у него в 2022 году. Но мы не пришли к единому мнению и он решил поехать в "Ордабасы", где ему насколько я знаю была предложена зарплата больше, чем была тут в 2022 году. Футболист ищет где лучше. Он хотел остаться, горел желанием, я его уговаривал: "Давай, подвинься, Может будет по-другому. Но так сложилось. Поэтому надо пойти на встречу". Серикжан Мужиков вот пошел на встречу, Сергей не захотел", - заявил Панин в интервью YouTube-каналу Shukir.
В КПЛ-2022 Малый провел за "Тобол" 23 матча в 26 турах чемпионата, забив четыре гола.