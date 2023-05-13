В "Тоболе" раскрыли причину ухода защитника сборной Казахстана в другой клуб

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 00:44
©ФК "Тобол"

Директор "Тобола" Николай Панин прокомментировал уход бывшего лидера костанайцев Сергея Малого в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет о трансфере защитника сборной Казахстана в прошедшее межсезонье и якобы выборе кого оставить в команде между Малым и Александром Марочкиным.

"Мы не выбирали. Мы хотели оставить обоих. Сергей приехал на сбор в Костанай и занимался с командой. В связи с сокращением бюджета мы вели переговоры с понижением зарплаты, которая была у него в 2022 году. Но мы не пришли к единому мнению и он решил поехать в "Ордабасы", где ему насколько я знаю была предложена зарплата больше, чем была тут в 2022 году. Футболист ищет где лучше. Он хотел остаться, горел желанием, я его уговаривал: "Давай, подвинься, Может будет по-другому. Но так сложилось. Поэтому надо пойти на встречу". Серикжан Мужиков вот пошел на встречу, Сергей не захотел", - заявил Панин в интервью YouTube-каналу Shukir.

В КПЛ-2022 Малый провел за "Тобол" 23 матча в 26 турах чемпионата, забив четыре гола.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ Ордабасы ФК

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