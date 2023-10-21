"Тобол" упустил победу над главным аутсайдером КПЛ в матче с удалением

Костанайский "Тобол" принимал на своем поле актауский "Каспий" в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Встреча завершилась ничейным исходом, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый гол на 25-й минуте игры записал на свой счет сербский легионер хозяев Игор Иванович. На 69-й минуте "Тобол" остался в меньшинстве после удаления полузащитника Самата Жарынбетова. И на 91-й минуте хавбек гостей Данияр Усенов сравнял счет, принеся актаусцам ничью.

Благодаря этому результату у костанайцев набралось 31 балл. Они располагаются на седьмом месте. Что касается их соперников, то "Каспий" уже вылетел из КПЛ. Этот матч для них никакой роли не играл, и они замыкают турнирную таблицу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33 7 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 8 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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