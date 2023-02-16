"Тобол" сыграет с четвертьфиналистом Лиги Европы

Определились спарринг-партнеры футбольного клуба "Тобол" на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы команды, 18 февраля костанайская команда завершит второй сбор двумя контрольными матчами.

В первой половине дня "желто-зеленые" сыграют с клубом "Спартак-2" из Москвы. Игра начнется в 11:30 по местному времени.

А уже в 17:30 "Тобол" проведет спарринг с харьковским "Металлистом", четвертьфиналистом Лиги Европы сезона-2011/12 (на этой стадии последовало поражение от португальского "Спортинга"). При этом украинский клуб один раз был серебряным призером национального чемпионата и в шести случаях выигрывал бронзу.

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Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Тобол" возьмет старт домашним матчем с "Аксу".