"Тобол" на пятой добавленной минуте вырвал победу у "Каспия" в матче КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:02
©ФК "Тобол"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 2

Каспий - Тобол 0:1

Голы:

Дебле (Марочкин), 90 (0:2); Жарынбетов (Галым), 90 (0:2)
Турнирная таблица →

В Алматы состоялся матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В качестве хозяина поля выступил актауский "Каспий", который принимал костанайский "Тобол". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором решающего мяча стал Серж Дебле, который забил на пятой добавленной минуте. 

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Сегодня, 10 марта, состоятся еще два матча, которые завершат розыгрыш второго тура. В 16:00 по времени Астаны начнется игра "Атырау" - "Кайсар", а в 18:00 - "Кызылжар" - "Мактаарал". Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

Турнирная таблица КПЛ-2023 представлена ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 2 2 0 0 4-1 6
4 Тобол 2 2 0 0 4-1 6
5 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4
6 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3
7 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3
8 Атырау 1 0 1 0 2-2 1
9 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0
10 Кайсар 1 0 0 1 0-1 0
11 Каспий 2 0 0 2 1-4 0
12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0
13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0
14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Каспий Тобол ФК Казахстан КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:02
КПЛ
"Тобол" на пятой добавленной минуте вырвал победу у "Каспия" в матче КПЛ
Сегодня , 11:37
КПЛ
Не продали в РПЛ и жутко критиковали. "Актобе" закупил легионеров, но их тащит свой воспитанник
Сегодня , 07:25
КПЛ
Прямая трансляция матча "Тобола" и еще двух игр второго тура КПЛ-2023
Вчера , 23:58
КПЛ
"Теперь нас ждет чемпион". Карпович - о второй подряд победе "Актобе" в КПЛ-2023 и предстоящей битве с "Астаной"
Вчера , 19:59
КПЛ
"Кайрат" одержал первую победу в КПЛ-2023
Вчера , 17:57
КПЛ
"Актобе" одержал разгромную победу в матче КПЛ с дублем форварда сборной Казахстана
Вчера , 17:49
КПЛ
"Главное, чтобы у него крыша не поехала". Бабаян - о прогрессе воспитанника, трансферах и сборниках
Вчера , 15:55
КПЛ
"Астана" выиграла второй матч: форвард за 2,5 миллиона евро снова забил
Вчера , 15:52
КПЛ
Игроки сборной и Исламхан принесли "Ордабасы" вторую победу подряд
Вчера , 15:30
КПЛ
Футболист сборной Казахстана дисквалифицирован. Наказание вынесли двум клубам
© 2008 - 2023 ТОО «EML»