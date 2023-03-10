"Тобол" на пятой добавленной минуте вырвал победу у "Каспия" в матче КПЛ

В Алматы состоялся матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В качестве хозяина поля выступил актауский "Каспий", который принимал костанайский "Тобол". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором решающего мяча стал Серж Дебле, который забил на пятой добавленной минуте.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Сегодня, 10 марта, состоятся еще два матча, которые завершат розыгрыш второго тура. В 16:00 по времени Астаны начнется игра "Атырау" - "Кайсар", а в 18:00 - "Кызылжар" - "Мактаарал". Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Турнирная таблица КПЛ-2023 представлена ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6 2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6 3 Астана 2 2 0 0 4-1 6 4 Тобол 2 2 0 0 4-1 6 5 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4 6 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3 7 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3 8 Атырау 1 0 1 0 2-2 1 9 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0 10 Кайсар 1 0 0 1 0-1 0 11 Каспий 2 0 0 2 1-4 0 12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0 13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0 14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →