"Тобол" потерял капитана перед матчем с "Кызыл-Жаром"

Команды сыграют 19 мая.

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 15:05

Капитан "Тобола" Азат Нургалиев не сыграет против "Кызыл-Жара" в предстоящем матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

34-летний полузащитник в матче 11-го тура, который его команда сыграла вничью с "Ордабасы" (1:1), получил предупреждение, которое стало четвертым в сезоне. Предстоящую игру против "Кызыл-Жара" ему придется пропустить. 

Всего в КПЛ-2021 Нургалиев сыграл 11 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. 

Напомним, матч "Тобол" - "Кызыл-Жар" пройдет в Костанае 19 мая. После 11 туров команда Нургалиева идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Астаны" на семь очков. Что касается петропавловской команды, то она располагается на пятом месте. Подробнее можно посмотреть здесь.

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Метки:
Тобол ФК КПЛ-2021 Кызыл-Жар СК


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 15:05
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