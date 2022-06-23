"Тобол" подписал экс-вратаря "Спартака"

Экс-голкипер московского "Спартака" Тимур Акмурзин перешел в "Тобол". Об этом официально сообщает костанайский клуб.

Контракт с 24-летним футболистом подписан до конца сезона.

Первым клубом Акмурзина был "Локомотив". После этого он продолжил карьеру в структурах "Рубина". В молодежном первенстве провел за казанский клуб 72 матча, в этом сезоне сыграл шесть игр.

В 2019 году Акмурзин перешел в "Спартак". За вторую команду московского клуба он провел три сезона в ФНЛ (втором по силе дивизионе России).

Напомним, ранее "Тобол" расстался с голкипером сборной Казахстана Дмитрием Непогодовым.