"Тобол" после победы в Суперкубке выиграл первый матч в новом сезоне КПЛ

Костанайцы дома принимали "Акжайык".

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:50
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 1
Тобол - Акжайык 2:0

Голы: Нургалиев, 30 (1:0) ; Тагыберген, 75 (2:0)

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Турнирная таблица

ФК "Тобол" одержал победу в стартовом матче OLIMPBET-чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz

Подопечные Григория Бабаяна в Костанае принимали уральский "Акжайык". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. 

Автором первого гола на 30-й минуте стал Азат Нургалиев, которому ассистировал Элгуджа Лобжанидзе. А на 75-й закрепил успех Асхат Тагыберген.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Напомним, что перед стартом КПЛ "Тобол" стал победителем Суперкубка Казахстана, сначала победив "Кайрат", а затем "Астану". Турнирную таблицу чемпионата можно посмотреть по этой ссылке.

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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:50
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