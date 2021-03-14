"Тобол" после победы в Суперкубке выиграл первый матч в новом сезоне КПЛ

ФК "Тобол" одержал победу в стартовом матче OLIMPBET-чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Григория Бабаяна в Костанае принимали уральский "Акжайык". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола на 30-й минуте стал Азат Нургалиев, которому ассистировал Элгуджа Лобжанидзе. А на 75-й закрепил успех Асхат Тагыберген.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Напомним, что перед стартом КПЛ "Тобол" стал победителем Суперкубка Казахстана, сначала победив "Кайрат", а затем "Астану". Турнирную таблицу чемпионата можно посмотреть по этой ссылке.