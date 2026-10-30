"Тобол" официально объявил решение по главному тренеру

Футбольный клуб "Тобол" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Мирославом Ромащенко, передают Vesti.kz.

Российский специалист возглавил костанайский клуб в апреле 2026 года. По итогам сезона руководство "Тобола" приняло решение продолжить сотрудничество с Ромащенко.

Клуб выражает доверие главному тренеру и его штабу, рассчитывая на дальнейшее развитие команды и достижение поставленных спортивных целей.

В новом сезоне перед тренерским штабом будут стоять задачи по формированию конкурентоспособного состава, повышению качества игры и борьбе за высокие места в чемпионате Казахстана.

"Тобол" на данный момент занимает седьмое место в таблице КПЛ-2026, набрав 41 балл в 29 матчах. Следующую игру в чемпионате костанайцы проведут на своём поле с "Актобе" 31 октября.

Отметим, что в тренерской карьере Ромащенко также были "Урал", "Ахмат", "Салют" и "Томь". При этом он работал ассистентом главного тренера в других клубах.



