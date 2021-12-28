"Тобол" официально объявил о решении по своему капитану

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Сегодня 11:44

Казахстанский футболист Азат Нургалиев покидает "Тобол", сообщает пресс-служба костанайского клуба.

"Руководство клуба и тренерский штаб благодарят капитана Азата за его профессионализм и вклад в успехи команды.

В составе "желто-зеленых" Нургалиев дебютировал 8 апреля 2006 года в Павлодаре, в матче против "Энергетика". Он сыграл за "Тобол" 226 матчей, забил 47 мячей", - говорится в сообщении клуба.

В его карьере также были "Астана", "Ордабасы", "Сункар", "Жетысу". 

Напомним, что костанайский клуб стал победителем минувшего чемпионата Казахстана, что дает ему право в сезоне-2022 выступить в квалификации Лиги чемпионов.

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