"Тобол" обыграл "Актобе" и сократил до 3 очков отставание от "Астаны"

Костанайцы выиграли третий матч кряду.

Фото: ФК "Тобол"
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 14
Тобол - Актобе 2:1

Голы: Нургалиев, 16 (1:0) ; Мирошниченко, 29 (2:0)

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Турнирная таблица

Костанайский "Тобол" одержал победу над "Актобе" в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Костанае, закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Азат Нургалиев (17-я минута с пенальти) и Дмитрий Мирошниченко (29-я).

У "Актобе" гол престижа на 87-й минуте забил Боян Дубайич.

"Тобол", одержавший третью победу подряд, набрал 31 очко и закрепился на втором месте, сократив до трех баллов отставание от "Астаны", которая ранее сыграла вничью (2:2) с "Каспием". "Актобе" (13) занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Метки:
Тобол ФК Актобе ФК КПЛ-2021


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