"Тобол" могут пополнить два футболиста "Астаны"

31-летний черногорский защитник Жарко Томашевич и 33-летний казахстанский голкипер Дмитрий Непогодов могут перейти в костанайский "Тобол", сообщает KazFootball.kz.

Томашевич не появился на сборах "Астаны", которые стартовали вчера, 15 января. По информации авторитетного портала Transfermarkt, у черногорца закончился срок контракта со столичным клубом. К нему проявляет интерес "Тобол", который хочет укрепить оборонительную линию перед предстоящим сезоном.

В составе "Астаны" Жарко провел 46 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист. Имеет на своем счету пять желтых и одну красную карточку.

"Тобол" также интересуется уже экс-голкипером "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрием Непогодовым. Он уже играл в костанайском клубе с 2017 по 2018 год. За плечами имеет 65 сыгранных матчей в футболке "Тобола".

Ранее также играл в шымкентском "Ордабасы". Последним местом работы голкипера была "Астана". В составе столичных провел 33 матча, в которых пропустил 47 мячей. В 11 матчах ему удавалось сохранить ворота сухими.

В свою очередь, "Тобол" покинул 30-летний французский полузащитник Жереми Манзорро. Об этом сам футболист сообщил в своем Instagram.

"Полтора года - два титула. Я всегда выкладывался на все сто, горжусь тем, что мы выиграли чемпионат для болельщиков. Спасибо фанатам за поддержку, я желаю всем всего наилучшего", - написал Манзорро.

В составе "Тобола" Манзорро стал чемпионом страны, а также обладателем Суперкубка Казахстана. Всего за костанайский клуб француз сыграл 44 матча, забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

Напомним, ранее появилась информация, что 34-летний хорватский лидер "Астаны" может перейти в "Тобол". Действующие чемпионы КПЛ ставят перед собой серьезные задачи в новом сезоне.