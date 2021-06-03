"То, что происходит сейчас, некрасиво по отношению ко мне". Фаворит Боранбаева стал ближе к "Кайрату"?

Алматинцы на десять очков отстают от первого места.

Сергей Ребров. Фото: ФК "Ференцварош"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:28

В интервью КОМАНДЕ1 главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о непростой ситуации, в которой он оказался. Украинец был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Венгрии. Под его руководством команда третий раз подряд выиграла чемпионство.

"Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков - это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде, - говорит Ребров. - Но то, что происходит сейчас в "Ференцвароше", немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение - поставьте в известность".

Напомним, что ранее владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев подтвердил, что последние четыре года пытался подписать Реброва, к которому также проявляют интерес "Фенербахче" и АЕК.

Нынешним наставником "желто-черных" Алексеем Шпилевским недовольны болельщики. После 14 туров команда занимает четвертое место, отставая на десять очков от лидирующей "Астаны".

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Боранбаев Кайрат


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:28
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