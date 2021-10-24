Будет технарь? Футболисты "Астаны" ушли с поля во время матча с "Кайратом"

©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:44

Лидер чемпионата "Астана" покинул поле на 42-й минуте первого тайма матча с "Кайратом", который проходит в рамках 25-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Скорее всего, главному тренеру команды Андрею Тихонову не понравилось судейство Игоря Чеснокова в спорных моментах. "Астана" вернулась спустя несколько минут, и игра возобновилась.

После первого тайма "Астана" проигрывает "Кайрату" со счетом 0:1. Она сейчас лидирует в чемпионате, опережая "Тобол" на один балл.

Стоит отметить, что Центральный стадион уже видел нечто подобное в 2006 году - тогда "Кайрат" отказался выходить на второй тайм с "Алма-Атой" и получил 0:3.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК Кайрат ФК


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