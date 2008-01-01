В "Таразе" рассказали о бюджете и задачах на сезон в КПЛ-2020

Клуб обошел в таблице "Кызыл-Жар СК".

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 13:41

Футбольный клуб "Тараз" по итогам минувшего сезона должен был занять шестое место в КПЛ-2020, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Жамбылской области. Также был озвучен бюджет клуба.

"Бюджет профессионального футбольного клуба "Тараз" на текущий год составил 1 миллиард 421 миллион тенге", - ответили в Управлении на запрос редакции.

Что касается задач, стоявших перед командой, то там сообщили следующее:

"Поставленной задачей было занять шестое место в премьер-лиге, но по итогам сезона команда в турнирной таблице стала восьмой", - подчеркнули в организации.

Напомним, в КПЛ "Тараз" наряду с "Кызыл-Жар СК" набрал 23 очка, но по дополнительным показателям южане обошли петропавловцев в таблице и заняли восьмое место.

Метки:
Тараз ФК КПЛ-2020 Бюджет Государственный бюджет Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 13:41
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