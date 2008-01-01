В "Таразе" рассказали о бюджете и задачах на сезон в КПЛ-2020

Футбольный клуб "Тараз" по итогам минувшего сезона должен был занять шестое место в КПЛ-2020, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Жамбылской области. Также был озвучен бюджет клуба.



"Бюджет профессионального футбольного клуба "Тараз" на текущий год составил 1 миллиард 421 миллион тенге", - ответили в Управлении на запрос редакции.



Что касается задач, стоявших перед командой, то там сообщили следующее:



"Поставленной задачей было занять шестое место в премьер-лиге, но по итогам сезона команда в турнирной таблице стала восьмой", - подчеркнули в организации.



Напомним, в КПЛ "Тараз" наряду с "Кызыл-Жар СК" набрал 23 очка, но по дополнительным показателям южане обошли петропавловцев в таблице и заняли восьмое место.