"Тараз" проиграл третий матч подряд, "Атырау" взял три очка

Футболисты "Атырау" одержали победу над "Таразом" в 11-м туре чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мачт, прошедший в Атырау, закончился минимальной победой хозяев - 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник "нефтяников" Бруно Алекс, отличившийся на 48-й минуте.

Для "Тараза" это поражение стало третьим кряду, команда с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице. "Атырау" набрал 14 баллов и поднялся на восьмую строчку.

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