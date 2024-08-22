У Тагыбергена сильный спад после топ-сезона. Что не так с капитаном сборной Казахстана?

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:29
©КФФ

Ключевой полузащитник "Ордабасы" и сборной Казахстана Асхат Тагыберген выдал очень успешный сезон-2023, однако этот год он проводит гораздо слабее. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как упала эффективность хавбека и с чем это может быть связано.

Форма Тагыбергена в 2023-м действительно впечатляла, возможно, это был пик в карьере игрока. Он проявлял себя лидером, как в "Ордабасы", так и в сборной. В КПЛ он выбил грандиозные для центрального полузащитника "11+13" по системе "гол+пас" в 24 матчах. В сборной забил важнейший гол Дании и во всех играх имел большое влияние. Кроме того, в этот год Асхат имел реальную возможность уехать в чемпионат Турции, но "Ордабасы" его удержал.

Однако, 2024-й Асхат начал с травмой, восстанавливался, набирал форму, но в итоге все равно оказался не готов к ключевой битве с Грецией - в Афинах хавбек не вышел даже на замену.

В "Ордабасы" присутствие Тагыбергена в основе не обсуждалось, но стало заметно даже визуально, насколько сильно отличается его игра от образцов сезона-2023. Сейчас у Асхата всего шесть голевых передач и ни одного забитого мяча. Надо учитывать, что статистику по ассистам игрок набирает во многом с помощью стандартов. Да, по этой части у хавбека не столь критичное падение, но во всем остальном показатели снизились.

Ни в чемпионате, ни тем более в еврокубках Тагыберген уже не проявлял себя как мотор команды. В том числе поэтому "Ордабасы" так безобразно выступил в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, команде не хватило лидерских качеств Асхата.

При этом надо понимать, что сезон-2023 - аномалия в карьере полузащитника. Подобной стабильной формы он не демонстрировал никогда. На примере мирового футбола мы знаем, что иногда возрастные игроки с определенным классом могут выдать оверперформанс, но затем настает регрессия к среднему и все возвращается на свои места. Это не говорит о том, что Тагыберген заурядный игрок, нет, он всегда был крепким футболистом обоймы сборной, но год назад он выдал уровень выше ожидаемого и удержать планку не сумел.

Надо также учитывать возраст (в августе игрок отметил 34-летие), травмы, плюс очень энергозатратную позицию, где Асхат балансирует между 6 и 8 номером.

И если говорить о проекции сборной, то становится особенно тревожно. Полузащитников стилистически схожих с Тагыбергеном у нас нет, а это значит, что Станиславу Черчесову надо вновь довериться Асхату, в то время как он далек от своих оптимальных кондиций. 

Фото: ПФЛК©, КФФ©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Сборная РК по футболу Футбол

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