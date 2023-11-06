Сыграет против Сан-Марино? Полузащитник "Кайрата" готов заменить Тагыбергена в сборной Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:51
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Хавбек "Кайрата" Адилет Садыбеков провел стабильный сезон в чемпионате Казахстана и вновь получил вызов в национальную сборную. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему 21-летний кайратовец способен сыграть в заключительных матчах отбора Евро-2024 и частично заменить Асхата Тагыбергена

В прошлом году Садыбеков ярко ворвался в основу "Кайрата" и довольно быстро дебютировал за сборную Казахстана в матче с Азербайджаном. Однако, в этом году Адилет большую часть сезона был лишь в числе кандидатов. 

При этом, центральный полузащитник был важной фигурой в построениях "Кайрата". Он пропустил лишь одну игру в КПЛ-2023, суммарно накопив 1860 игровых минут. Играя разыгрывающего опорника, Садыбеков стал третьим казахстанским полузащитником по количеству передач в финальную треть - 176, больше только у Абзала Бейсебекова и Асхата Тагыбергена. Также, среди казахстанских хавбеков у него наибольшее количество перехватов - 100, и наибольшее количество единоборств - 170. 

Как показывает статистика, у Садыбекова очень разнообразный функционал. Стилистически он смотрелся бы даже лучше в команде, которая акцентирует внимание на контроле мяча. Но в "Кайрате" иная модель, поэтому хавбеку приходится очень много работать при возврате мяча, поскольку алматинцы чаще заточены на быстрые атаки, отсюда исходит не только много единоборств и перехватов, но и фолов (Адилет третий среди хавбеков по их количеству в КПЛ - 39). 

По сути у него есть совокупность качеств Исламбека Куата и Аслана Дарабаева - достаточная агрессия при обороне, а также умение сохранять мячи под давлением и распределять их в финальную треть. Но, естественно, с поправкой на меньший опыт и стабильность в матчах международного масштаба. 

Безусловно, вероятность выхода Садыбекова за сборную Казахстана даже в матче против Сан-Марино остается небольшой. Несмотря на травму Тагыбергена, в колоде Адиева остаются те же Бейсебеков, Куат, Дарабаев, а также Самат Жарынбетов и универсал Еркин Тапалов. Но именно у кайратовца ощущается потенциал для того, чтобы заиграть в команде Адиева в ближайшие годы. Все-таки позиция центрального полузащитника в сборной в значительной степени законсервировалась, в ней преобладают игроки с возрастом за 30 лет и обновлять эту линию так или иначе придется. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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