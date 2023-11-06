Хавбек "Кайрата" Адилет Садыбеков провел стабильный сезон в чемпионате Казахстана и вновь получил вызов в национальную сборную. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему 21-летний кайратовец способен сыграть в заключительных матчах отбора Евро-2024 и частично заменить Асхата Тагыбергена.

В прошлом году Садыбеков ярко ворвался в основу "Кайрата" и довольно быстро дебютировал за сборную Казахстана в матче с Азербайджаном. Однако, в этом году Адилет большую часть сезона был лишь в числе кандидатов.

При этом, центральный полузащитник был важной фигурой в построениях "Кайрата". Он пропустил лишь одну игру в КПЛ-2023, суммарно накопив 1860 игровых минут. Играя разыгрывающего опорника, Садыбеков стал третьим казахстанским полузащитником по количеству передач в финальную треть - 176, больше только у Абзала Бейсебекова и Асхата Тагыбергена. Также, среди казахстанских хавбеков у него наибольшее количество перехватов - 100, и наибольшее количество единоборств - 170.

Как показывает статистика, у Садыбекова очень разнообразный функционал. Стилистически он смотрелся бы даже лучше в команде, которая акцентирует внимание на контроле мяча. Но в "Кайрате" иная модель, поэтому хавбеку приходится очень много работать при возврате мяча, поскольку алматинцы чаще заточены на быстрые атаки, отсюда исходит не только много единоборств и перехватов, но и фолов (Адилет третий среди хавбеков по их количеству в КПЛ - 39).

По сути у него есть совокупность качеств Исламбека Куата и Аслана Дарабаева - достаточная агрессия при обороне, а также умение сохранять мячи под давлением и распределять их в финальную треть. Но, естественно, с поправкой на меньший опыт и стабильность в матчах международного масштаба.

Безусловно, вероятность выхода Садыбекова за сборную Казахстана даже в матче против Сан-Марино остается небольшой. Несмотря на травму Тагыбергена, в колоде Адиева остаются те же Бейсебеков, Куат, Дарабаев, а также Самат Жарынбетов и универсал Еркин Тапалов. Но именно у кайратовца ощущается потенциал для того, чтобы заиграть в команде Адиева в ближайшие годы. Все-таки позиция центрального полузащитника в сборной в значительной степени законсервировалась, в ней преобладают игроки с возрастом за 30 лет и обновлять эту линию так или иначе придется.

Фото: ФК "Кайрат"©