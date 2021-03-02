Накануне стало известно о том, что "Кайрат" столкнулся со сложностями при трансфере Хосе Канте Мартинеса. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, как алматинцы могут использовать футболиста и насколько логично его появление в стане чемпиона КПЛ-2020.

Форвард сборной Гвинеи, родившийся в Испании, до последнего времени выступал за варшавскую "Легию". В польском клубе Мартинес играл два с половиной года и стал чемпионом страны в его составе в сезоне-2019/20.

По имеющейся информации, 30-летний нападающий находится в Турции, куда прилетел в конце февраля на сборы команды. Он столкнулся с трудностями при оформлении рабочей визы в условиях пандемии. Сейчас он не фигурирует в заявке "Кайрата" на сезон и не поможет алматинцам в Суперкубке Казахстана. По данным Transfermarkt, Мартинес, который оценивается в 700 тысяч евро, присоединился к команде Алексея Шпилевского 25 февраля.

Если уже сейчас мысленно проводить проекции и встраивать гвинейца в основную обойму клуба, то можно констатировать большое количество центральных нападающих. Незыблемыми выглядят позиции Вагнера Лава. Очень результативно на сборах проявил себя Артур Шушеначев. Молодой игрок претендует на попадание в основную обойму. Нельзя забывать и Штрели Мамбу, который явно в "Кайрате" не для ротации. Плюс ко всему, не стоит сбрасывать со счетов Адеринсолу Эсеолу.

Из этой компании лишь Мамба адаптирован к игре на позиции вингера, в номинальном игроке которой сейчас как раз и нуждается "Кайрат".

Наличие Мартинеса в составе чемпиона Казахстана пока выглядит нелогичным. В большинстве матчей за "Легию" гвинеец играл на позиции центрального нападающего. Изредка его использовали как атакующего полузащитника. Сможет ли Шпилевский переформатировать Мартинеса в крайнего форварда, остается только догадываться. Но, как вариант, при таком количестве центрфорвардов это вполне оправданный шаг.

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Напомним, "Кайрат" в сезоне-2020 стал чемпионом, выиграв трофей впервые за 16 лет. Звание лучшего бомбардира чемпионата в составе клуба завоевал Абат Аймбетов. В межсезонье форвард сборной Казахстана перешел в российский клуб "Крылья Советов". Алматинцы в начале года пригласили Мамбу, имеющего опыт выступлений в немецкой Бундеслиге.

Третьего марта команда Шпилевского откроет для себя сезон-2021 полуфинальным матчем за Суперкубок Казахстана против "Тобола".

Фото: ФК "Кайрат"©