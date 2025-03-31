Нападающий "Кайрата" и юношеской сборной Казахстана Даулет Орынбасар в ближайшее время может перейти в московский ЦСКА. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об очередном таланте из академии алматинского клуба.

По сведениям разных источников, "Кайрат" и ЦСКА ведут финальные переговоры по трансферу 16-летнего футболиста. Не согласованным остается лишь вопрос по части компенсации, но с высокой вероятностью клубы договорятся и достигнут компромисса.

У Орынбасара нет опыта выступлений на уровне взрослой команды "Кайрата" и даже за "Кайрат-Жастар" в первой лиге. Но при этом Даулет блестяще проявил себя на юношеском уровне.

По итогам сезона-2024 Даулет победил сразу в двух номинациях от QJ League: лучший игрок и лучший бомбардир, в возрастной категории до 17 лет. В 17 матчах прошлого сезона он оформил 28 голов и 14 голевых передач.

Этот год Даулет начал ярко по части выступлений за юношескую сборную Казахстана до 17 лет. Сначала он удачно выступил на Кубке Развития в Беларуси. Там он забил важный гол сборной Ирана, а также был признан лучшим игроком в матче с Россией. Вероятно, именно после той встречи скауты ЦСКА обратили внимание на Орынбасара.

Кроме того, в середине марта форвард помог сборной Казахстана сверхуспешно стартовать в отборочном цикле к чемпионату Европы. С Грузией он организовал все три гола нашей команды - два мяча и ассист (3:0). А с Литвой оформил гол+пас, матч завершился со счетом 5:2.

Любопытно, что фактически Орынбасар заменил в юношеской сборной другого таланта из "Кайрата" Дастана Сатпаева, который как известно уже выступает за взрослую сборную страны.

Очевидно, что генерация нового поколения воспитанников "Кайрата" выглядит очень перспективной. Ведь помимо Сатпаева и Орынбасара у клуба есть еще несколько крайне интересных тинейджеров, включая Исмаила Бекболата (он уже в основной команде "Кайрата"), Евгения Петрика и Абылая Толеухана. Кроме того, из той же академии в турецкий "Бешикташ" уже уехал Аламгир Смаков.

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