Сегодня, 25 августа, состоялся матч 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу между шымкентским "Ордабасы" и "Актобе", передают Vesti.kz.

Хосе Севальос вывел гостей вперед, но Шахбоз Омаров сравнял счет. В итоге, встреча закончилась вничью, оставив команды на своих местах. "Актобе" с 31 очком оставался на втором месте, а "Ордабасы" с 30-ю баллами оказался на третьей строчке.

Ранее в других встречах 18-го тура "Кайрат" сыграл вничью с "Тоболом" (2:2), "Атырау" обыграл "Шахтер" (1:0), "Елимай" оказался сильнее "Кызылжара" (2:1), "Кайсар" и "Жетысу" не смогли выявить сильнейшего (0:0).

Игра "Женис" - "Астана" состоится 29 сентября.