Судейско-экспертная комиссия КФФ разобрала спорные моменты 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эксперты признали ошибки в работе судьи Болата Карлибаева, обслуживавшего матч "Тобол" - "Кызыл-Жар". Так, рефери обязан был удалять защитника костанайцев Сергея Малого.

Кроме того, СЭК постановила, что вратарь "Кызыл-Жара" правильно отбил пенальти и перебивки быть не должно было.

Между тем, телеграм-канал "Тень отца Гурмана" информирует Карлибаева ждет отстранение от работы - до конца сезона-2021.

"Главного судью матч 12-го тура "Тобол" - "Кызыл-Жар" Болата Карлибаева ждет длительное отстранение от работы. Как минимум - до конца сезона-2021. Официально решение будет принято по итогам заседания Судейско-экспертной комиссии КФФ на следующей неделе. Но можно уже сейчас смело говорить о том, что дисквалификация уральского "Дона Карлионе" - дело решенное. К вопросу подключился даже аким СКО Кумар Аксакалов, звонивший одному из руководителей федерации", - пишет источник.

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